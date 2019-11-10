Haberler » Güncel » Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı - Haber

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.'yi (33) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turgay Ç., polis ekiplerince yakalandı.

10.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:22Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.'yi (33) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turgay Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 2 Kasım günü Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocukları olan Seda ve Turgay Ç. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, hastalanan çocuğunu görmeye Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gelen Seda Ç. ile eşi binanın önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Turgay Ç., apartmana yönelen Seda Ç.'nin önüne geçip, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Seda Ç. kanlar içinde yığılırken, Turgay Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün akşam saatlerinde yakalandı. Turgay Ç., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Turgay Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan, Seda Ç.'nin Turgay Ç.'den şiddet gördüğü ve bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü.



İzmir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:17 Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
21:16 Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
21:15 Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
21:15 Beşiktaş'ta Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:15 Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:18:31