Haberler » 3. Sayfa » Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs yakalandı - Haber

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10.11.2019 23:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:38Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs yakalandı
'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürerek kayıplara karışan şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay Ç., yaşadıkları tartışmanın ardından boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu. Seda Ç. kanlar içerisinde yere düşerken, Turgay Ç. ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seda Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra kayıplara karışan T.Ç.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar neticesinde Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Turgay Ç.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:18 Antalya'da feci kaza: 1 ölü
00:11 Fatih'teki cinayetin detayları ortaya çıktı
00:15 Aksaray'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
23:58 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:20:29