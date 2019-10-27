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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti

Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

27.10.2019 20:52Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti

Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Adnan D. (56), boşanma sürecinde olduğu eşi Saniye D. (50) ile konuşmak için evine geldi.

İkilinin arasında çıkan tartışmanın ardından Adnan D, pompalı tüfekle ateş açarak eşini bacağından yaraladı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Saniye D, Söke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adnan D'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çiftin iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.


Yeni Mahalle, Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: AA

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