09.07.2019 20:33
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Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandı

Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca tutuklandı

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşine penceren ateş açarak ağır yaralayan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S., boşanma aşamasında olduğu Y.S.'nin (40) yaşadığı binaya geldi. Karısının içeride oturduğunu gören koca, pencereden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, ağır yaralanan kadın ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında A.S., kent merkezinde İstasyon Caddesi civarında yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Fethi Sekin, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

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