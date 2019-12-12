Haberler » Güncel » Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı - Haber

Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

12.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:58Boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini yaktı
'un ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin otomobilini ateşe veren kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, M.K, boşanma aşamasında olduğu kocası H.K'nin otomobilini kaçırdığını ve yakacağını söylediğini belirterek polise ihbarda bulundu.
Otomobili kaçıran H.K, Ataköy Mahallesi'nde yol kenarına çektiği aracı ateşe vererek görüntülerini WhatsApp üzerinden eşine gönderdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.K. hakkında ise koruma tedbirleri uygulandı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:58 Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:57 Çavuşoğlu - Burita ortak basın toplantısı - RABAT - Haber
18:56 Midilli Adası'na 48 saatte 500'den fazla düzensiz göçmen çıktı - Haber
18:56 Savunma Sanayii İcra Komitesi: "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme... - Haber
18:54 Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:01:41