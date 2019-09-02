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Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.

02.09.2019 20:19 Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü
Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.

Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki bir binanın 4. katında meydana geldi. M.Ç., boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç'yi (36) evde tabanca ile başından vurarak öldürdü. M.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, çiftin 4 çocuğu ise apartman girişinde bulunan bayan kuaförüne sığındı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra kadının cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan firari koca polis tarafından aranıyor. - NİĞDE

Kayabaşı, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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