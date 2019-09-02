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Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

Niğde'de, 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

02.09.2019 19:17

Niğde'de, 4 çocuk annesi Sibel Çetinel (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Çetinel (43) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında, merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel ve eşi Murat Çetinel tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat Çetinel'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (10)
VRL: Yeryüzünde işlenen cinayetlerde ekseriyetle ölen taraf daima suçludur.
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ASABİ: DOĞALGAZA ZAM GELDİ HAVUZ MEDYASINDA TIK YOK AMA İSTANBUL ANKARADAKİ ULAŞIM ÜCRETLERİNE GELEN ZAMLARI BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATIYORLAR ŞİMDİ NİYE KİMSE BUNLARIN GAZETELERİNİ ALMIYOR KANALLARINI İZLEMİYORLAR DİYORLAR İŞİM YOK BİRDE ENAYİ GİBİ PARA VERİP ONLARIN YALAN HABERLERİNİ TARAFLI YAYINLARINI İZLEYECEĞİM YAZIK O GAZETELERE YAŞIM ELLİYİ GEÇTİ ÇOCUKKEN O GAZETELERİ BÜYÜK BİR HEYECANLA ALIR OKURDUM BİTTİĞİNDE ERTESİ GÜNÜ İPLE ÇEKERDİM YENİ GAZETELERİ ALMAK İÇİN MAYMUN ETTİLER O GAZETELERİ
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SASA: bu cinayerlerin önlenmesi için şunları yapmak lazım erkeklere nafaka zulmünden kurtarnak velayeti ortak yapmak eşlerini aldatan bireyleri kadın veya erkek farketmez boşanmada kusurlu saymak yoksa kınamak bir işe yaramaz uzaklaştırmada bir işe yaramıyor öldürmeyi kafasına koyan öldürür zaten
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SAFFET: Ben sevmeye bulamam el öldürür
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ANNELER KUTSALDIR,,,,,,,,,: ÖYLEDİR, , , , ZATEN, , , KIYMET, , , BİLMEK ÖNEMLİ, , , ,
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GURBETCİ: Gurursuz adam, birde kaciyor! Gün yüzü görmeyesin insallah!
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VATANDAŞ: Tüm cinayetler Allah''ı unutmaktan dolayı işleniyor.
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ADINIZI YAZIN: yazıklar olsun bir insan hayatı bu kadarmı ucuz adalet istiyorum tc devletinden
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MUHAMMET: adaleti sağlayamazsanız herkez kendi adaletini kendiyöntemiyle sağlar. allah rahmet eylesin
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KUZEYİN UŞAĞI: YAHU nerede AİLEDEN sorumlu sosyal politikalar bakanı. . önlem alınıyor mu. . . nereye gidiyoruz. . . ne olacak böyle. . her gün cinayet vahşi batıdan eksik yanımız kalmadı neredeyse. . gene yetim öksüz çocuklar. . ALLAHTAN korkmayandan kork. . . korkandan korkma. . . vahşi karaktersiz cibilliyetsiz kanı bozukları ya asacaksın. yada yakacaksın canlı iken. . . ibreti alem için. . .
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