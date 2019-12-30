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Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

ANKARA'da, şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Dursun Öngür (42) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Deniz Öngür (37) gözyaşları arasında toprağa verildi.

30.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:24
ANKARA'da, şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Dursun Öngür (42) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Deniz Öngür (37) gözyaşları arasında toprağa verildi. Deniz Öngür'ün kızı Cansu Öngür, annesinin 22 yıldır şiddet gördüğünü belirterek, "Annem kaçmaya çalışırken kafasından vurmuş. Yetişemedim, bu sefer yetişemedim, geç kaldım, o adamın elinden alamadım" dedi.
2 çocuk annesi Deniz Öngür, şiddet uyguladığını iddia ettiği 22 yıllık eşi Dursun Ö.'yü terk edip, boşanma davası açtı. Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Çimenli Sokak'ta kiraladığı eve yerleşen Deniz Öngür, ayrıca eşi hakkında şikayette bulunup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma ve koruma tedbirine uymadığı gerekçesiyle geçen 22 Aralık'ta cezaevine konulan Dursun Öngör, 5 gün hapis yattı. Dursun Örgör, cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra dün eşinin evine gitti. Dursun Öngör, eşini sırtından ve başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
KIZI CENAZEDE FENALAŞTI
Deniz Öngür için 'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öngür'ün kızları Cansu ve Esin, camide gözyaşlarına boğuldu. Öngür'ün küçük kızı Esin Öngür, tören sırasında baygınlık geçirdi. Esin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Öngür'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
'BU SEFER YETİŞEMEDİM'
Cansu Öngür, annesinin 22 yıldır şiddet gördüğünü ve bu nedenle babası hakkında defalarca şikayette bulunduklarını söyledi. Cansu Öngür, "Ben annemi aradım, annem telefonu açmadı. Her sabah işe gitmeden beni arardı; ama dün aramadı. Eve gittim, annem kaçmaya çalışırken kafasından vurmuş. Gözleri açıktı ben kapattım. Devlet sahip çıkmadı. Yetişemedim, bu sefer yetişemedim. Geç kaldım, o adamın elinden alamadım" diyerek gözyaşı döktü.
'BİZ SAHİP ÇIKAMADIK, DEVLET SAHİP ÇIKSAYDI'
Deniz Öngür'ün babası Baki Yıldırım ise, kızının daha önce de kocasından ayrıldığını belirterek, "O zaman çocuklar küçüktü. 'Git yavrum bebeklerini büyüt' dedik. Gönderdim, barıştılar. Ama yine huzur bulamadı. Çocukları dövüyordu, en son büyük torunum şikayet etti babasını. Koruma yoktu. Biz sahip çıkamadık, devlet sahip çıksaydı. Kadın cinayetleri niye bitmiyor? 5 gün yatıyor geri çıkıyor. Atın içeriye. Yazık değil mi? Hiç mi acımadın 2 çocuğuna?" diye konuştu. Eşini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Dursun Öngür'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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