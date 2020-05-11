Haber, Son Dakika, Haberler

Boşanma davası açtığı kocasının kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Isparta'da şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

11.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:11
Isparta'da şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Melahat Ü, akşam saatlerinde işe gitmek için sokağa çıktı.
Melahat Ü, sokakta yürürken bir anda karşısına çıkan eşi M.A.Ü'nün (38) kezzaplı saldırısına uğradı.
Yüzünde yanıklar oluşan kadının feryadı üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Üzümcü, tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.A.Ü ise, emniyetteki işlemleri tamamlanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Melahat Ü, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli sorun yaşadığı eşinin daha önce evden uzaklaştırma cezası aldığını söyledi.
Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ve kendisini daha önce de darbettiğini ileri süren Melahat Ü, "Ondan ayrı yaşamak için bir apart tuttum, 3 çocuğumla yaşıyordum. Boşanma davası açalı bir ay olmuştu. Gece servise binip işe gitmek için evimden çıkmıştım bu olay başıma geldi. 17 yıldır evliydik ancak evine hiç bakmıyordu." diye konuştu. Boşanma davası açtığı kocasının kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Isparta, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Haber
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Bahçeli’den Akşener’in ’memleket masası’ teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir Haber
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Haberler››Güncel››Boşanma davası açtığı kocasının kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Manisa'da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı - Haber 20:53: Evine kapanan kadın 4 gündür yemek yemiyordu, ikna edildi - Haber 20:50: İSTANBUL Sultanbeyli'de kuaför ve berber salonları bereket duasıyla açılıyor - Haber 20:50: Manisa'da iki sokak karantinaya alındı - Haber 20:46: Muğla'da 112 çalışanlarına paket servis yöntemiyle iftar - Haber 20:33: Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:05: Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir - Haberler 19:32: Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin