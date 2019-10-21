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Boşanma davasında damat ile kayınbaba yumruklaştı

Kayseri'de çekişmeli boşanma davasında damat ile kayınbaba arasında mahkeme salonunda yumruklu kavga çıktı, polis iki şahsı adli işlem yapılmak üzere karakola götürdü.

21.10.2019 13:49Boşanma davasında damat ile kayınbaba yumruklaştı
Kayseri'de çekişmeli boşanma davasında damat ile kayınbaba arasında mahkeme salonunda yumruklu kavga çıktı, polis iki şahsı adli işlem yapılmak üzere karakola götürdü.

Kayseri Adalet Sarayı 2. katta bulunan 7. Aile Mahkemesi'nde meydana gelen olayda eşi A.Ö. ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma' davaları olan H.Ö.(28), iddiaya göre, mahkeme salonu içerisinde taşkınlık yaptı. Duruşma salonu giriş kapısı önünde kayınbabası olan D.Ç. (48) tarafından darp edilen damat H.Ö. arasında karşılıklı yumruklaşma oldu. Adliye polisi tarafından olaya anında müdahale edilerek kavga büyümeden önlenirken, birbirlerinden şikayetçi olan H.Ö. ve D.Ç. polis tarafından tutanak tutulduktan sonra, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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