Boşanma davasında kayınbaba dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır
'da bir baba, boşanma davasından çıkan kızının kayın biraderlerine kurşun yağdırdıOlayda bir kişi ölürken, bir kişi de ağır yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir baba, boşanma davası sonrası kızının eşinin kardeşlerine kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Olay, Yenişehir
ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile mahkemesinde ifade vermeye gelen bir çift, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada, adliye yakınında bulunan bir plazanın garajında bekleyen damadın kayın babası, damadının kardeşlerinin adliyeden çıktığını gördükten sonra aracıyla garajından çıkıp damadının kardeşlerine aracının içinden kurşun yağdırdı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Aracın içerisinden kurşun yağdıran zanlı, olay yerinde bulunan güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 112 sağlık ekipleri de olayda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Silahlı saldırıda başından yaralanan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden yaralanan diğer kardeşin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Saldırı güvenlik kamerasındaÖte yandan saldırının gerçekleştiği an, plazanın kamerasına yansıdı. Mahkemeden çıkan damadın iki kardeşi, garajın önünden geçtikten sonra içinde kızın babasının bulunduğu 06 DA 46 75 plakalı araç garajdan çıkarak iki kardeşe kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası kalbinden yaralanan kişinin yardım istedikten hemen sonra göğsünü tutarak yere yığıldığı görülüyor. Güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekiplerinin geldiği görülürken, yakalanan zanlının adliyeye götürüldüğü de güvenlik kamerasına yansıyor.(YRT-AKK-Y)
Yenişehir,Diyarbakır
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:30