Haberler» Dünya» Haber

Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarpıp, palayla saldırdı

Çin'de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı.

21.08.2019 23:07 Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarpıp, palayla saldırdı
Çin'de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Guangdong eyaletine bağlı Fogang ilçesinde meydana geldi. Boşanma duruşmasına giden bir adam, motoruyla arkadan karısına çarptı. Kadın, bir süre havada uçtuktan sonra ağaca çarpıp durabildi. Adam ise motoruyla bir otomobile arkadan vurarak durabildi. Bununla yetinmeyen adam, palayla kadına saldırmaya çalıştı. Kadın, etrafındaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtuldu.


Olay yerine hemen polis çağırıldı ve adam gözaltına alındı. Kadın, hafif yaralanmalar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
23:56   Meksika'da 2 fabrikada büyük yangın
23:30   İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona yeşil ışık yaktı
23:30   ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Başbakanı'nın açıklaması edepsizce
23:30   Merkel'den İngiltere'ye 30 gün süre: Brexit için 'tedbir maddesi'ne çözüm bulun
23:21   Meksika'da 2 fabrikada büyük yangın
23:07   Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarpıp, palayla saldırdı
22:43   Merkel'den İngiltere'ye 'backstop'a alternatif bulunması için 30 günlük süre