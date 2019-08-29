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Boşanma kararı alan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene dünya evine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanıyor. İpek'in Serengil'e hakaret ve küfürler savurduğu ses kaydı ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.

29.08.2019 12:53

Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz sene Mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil ile Yaşar İpek boşanma kararı aldı. Çiftin kavga ederken çekilen bir de ses kayıtları ortaya çıktı.

"YAŞAR İPEK BANA DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI"

Seren Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada İpek için "Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi" dedi. İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı." diyerek iddiaları yalanladı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir de ses kaydı ortaya çıkardı. Elinde belgelerin olduğunu ve bunları mahkemede delil olarak sunacağını belirten Serengil, İpek'in doğacak çocuklarından feragat etmesini de talep edeceğini söyledi.

"KARNIMDA ONUN ÇOCUĞUNU TAŞIYORUM BENDEN ÖZÜR DİLESİN"

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Avukat Bey, siz kocam bana hamileyken küfür ettiği, üstüme yürüdüğü 'O çocuk yaşamayacak görürsün bak düşüreceksin' dediğini saklamamı, üstünü örtmemi istiyorsunuz. Daha öncekileri sizle dertleşmiştim örtmüştüm de ama hamileyken ve ne zor şartlarla bu hamileliğe şu anda devam etmeye çalışırken birde beni savcılığa mı vereceksiniz. Ben mi vermeliyim siz mi vermelisiniz. Kadına şiddeti destekleyen bir avukatın vicdanını sorgulamak isterim. Siz avukatsanız kocama söyleyin ben o...pu değilim onun karısıyım. Karnımda da onun çocuğunu taşıyorum benden özür dilemesini bütün kadınlardan özür dilemesini önerin. Benim şiddet gördüğümü saklamamı istemek yerine" dedi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor

Boşanma kararı alan Seren Serengil ve Yaşar İpek'in kavga ederken çekilen ses kaydı ortaya çıktı

Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

YORUMLAR (15)
ADA: bu evlilik zaten baştan yanlıştı
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6 0
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FRANKFURT: Memlakete hiç bir surun kalmadı bir bu başımzda eksikti bunuda tamamladınız allah sizleden razı olsun Büyük bir ölçüde memlaketin surunları çözüdü milletçe. rahatlandık
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YORUMSUZ: Toplum ahlak cöküsü yasiyor
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DJ BORİS BREJCHA: A SEREN A GÜLBEN
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1 0
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NE ŞİMDİ BU?: bu adam daha evlenirken bir sürü rezillik yaptı. erkek arkadaşıyla düğün günü konuşurken belden aşağı konuştu. unutuluyordu, bu kadını kullandı. bir de çocuk için kullanır, oldu bitti. baştan falsolu hareketti bu adamla evlilik. şimdi de sonuçlarına katlanacak. . .
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9 1
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KARADENİZLİ...: Bu kadın rezalet bir yaşam sürüyor ya. Babasının kemikleri sızlıyordur.
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11 11
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YORUM: Ne gibi REZALET ? !!!!
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5 3
ZALIM DÜNYA: Bende eşimle mutlu bir evlilik yürütmüyorum ama onun özlük haklarına asla dokunmam dokunamam hakaret etmem bağırmam o beni kırsa bile buna dayanırım. çünkü nefsim istiyor ki her hoşuma giden kadınla güzel şeyler yaşansın. Nefsimin bunu istemesi elimde değil ama yapmamak elimde. Saygılarımla.
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16 6
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ZİYAA: Mutlu değilsen boşan kardeş.
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9 1
CORCİ: bu kadın da doğru dürüst bir adam bulamadı yıllardır. hep arıza tipler. Annesi çok uğraştı ama adam edemeden ölüp gitti kadıncağız. Babası iyi ki görmedi bu günleri.
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13 4
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