Boşanma Kararı Alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak boşandı. Herkesin merak ettiği soru olan 'Şeyma Subaşı, Acun ılıcalı'dan ne alabilecek ve mal paylaşımı nasıl yapılacak?' gibi sorularımızı Teymur Hukuk Bürosu'ndan Av. Bedia Teymur ve stajyerleri Gizem Veziroğlu ile Didar Özgür'e sorduk. Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre; "Şeyma Subaşı'dan boşanma kararı alan Acun Ilıcalı, evlilik öncesi sözleşme imzalamadıysa evlilik sonrası elde ettiği mal varlığının bir kısmını kaybedebilir."

ŞEYMA, ACUN'UN MALLARINDAN HAK TALEP EDEBİLECEK

Teymur Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Eşler arasındaki mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 202-281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Eğer Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, bir mal rejimi seçme konusunda anlaşmaya varamamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallardan hak talep edebilecek. (TMK m. 218-241) Taraflar birbirlerinden kendilerine ait olan kişisel malları isteyemezler.

EVLİLİK ÖNCESİ MALLARDAN HAK TALEP EDEMEYECEKLER

Kişisel mal rejimi evlenmeden önce eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleridir. (örn: Evlilikten önce alınan taşınmaz (ev, araba)), eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya (takı, ziynet, kıyafet), manevi tazminat alacakları. (MK 220) Bir eşin mal rejiminin devamı süresince (evlilik süresi içinde) karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değeridir. (MK 219)

MK 219/2 maddesinde; çalışma karşılığında elde edilmiş mallar (maaş), eşlerden birinin maaşıyla alınmış araç, kişisel malların gelirleri (221/2 ye göre aksi kararlaştırılabilir), kira gelirleri. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir. (MK 222/3)"

SON KARARI HAKİM VERECEK

Eşlerin evlilik sırasından evlilik sözleşmesinin yapılması durumunda direkt sözleşme esas alınır. Ancak hakim mal paylaşımı yaparken Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evlilik birliğini göz önününde bulundurarak karar verecek.