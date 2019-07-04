04.07.2019 10:56
Haberler» Magazin» Haber

Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı

Sürpriz bir şekilde boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çiftinin sosyal medyada birbirlerine yazdığı veda mesajları herkesi duygulandırdı.

2014 yılında evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in boşanma kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİRBİRLERİNE BÖYLE VEDA ETTİLER

Ünlü çift, bu sabah sürpriz bir kararla 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. 3 yaşında kızları olan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ise karar sonrası duygusal paylaşımlarla birbirlerine veda etti.

"EVLİLİĞİN SONUNA GELDİK"

İşte ünlü çiftin duygu dolu veda paylaşımları;

Kaygılaroğlu, eşine şu sözlerle veda etti: "Ne denir bilemiyorum. ben 27, Melis 25 yaşındaydık. Çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş'ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tişört ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. Başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin. Melis'im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."

"ADA'NIN MUTSUZ OLMASINA İZİN VERMEDEN VEDALAŞIYORUZ"

Melis Kaygılaroğlu ise veda mesajında şunları yazdı: "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim. Uraz'la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada'nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz.

Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz. Uraz; Ada'nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük.

Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir. Bugüne kadar yolladığınız bütün güzel dilekler için minnettarım. Kalplerimiz bir. Canım ailem. Canım dostlarım. Canım Uraz. Canım kızım. Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler."

Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor

Uraz Kaygılaroğlunun eşi Melis İşiten kimdir? Boşanma kararı aldılar!

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten boşanıyor! Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, Kahramanmaraş, Melis İşiten, Magazin

YORUMLAR (18)
GERÇEKLER: Bırakın lan bu ayakları
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
....: :)))
Yayından Kaldır
0 0
ZAMAN DEDİĞİN ŞEY!!!!!!!!!: çok güzel saygı ve sevgi sözcükleriyle ayrılmışınız ama ya yanılıyorsunuz yada kendinizi kandırmaya çalışıyorsunuz çünki farklı farklı evlerde o çoçuk mutlu olamayacak sadece mutlu olmak için mücadele edecek ama beceremeyecek yaşınız genç ilerde kendinize başka sevgililer başka eşler buldugunuzda heleki birde yeni eşlerinizden çocuk sahibi olduğunuzda aranızdaki bu sevgi saygıda kalmayacak çocuğunuz mutlu olamadığında sadece sizden maddi anlamda faydalanıp kendine farklı dünya kuracak
Yayından Kaldır
16 0
Cevap yaz
DALAYLAMA: REKLAMLAR :)
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
MELISA58: SEVIYORSUNUZ HÂLÂ BIRBIRINIZI NIYE AYRILDINIZ O KADAR 5 YIL KALMISSINIZ DURAMADINIZ MI ÇOK SAÇMA BULDUM
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
MUHAMMED YILDIZ: Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu yüzden İslam''a uygun yaşamak gerekiyor.
Yayından Kaldır
61 3
Cevap yaz
0707: ulan madem bu kadar çok sevip saygı duyuyorsunuz ne demeye ayrıldınız? yoooook farklı heyecanlar aramak lazım. kolay mı bulunur sanıyorsunuz??????????
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
REDKİT: İkiside güzel yazmış.
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
DAYI: Ya bi gidin.Aile temelini sarsmak kamuoyu vicdanını yaralamak toplum değerlerini yere düşürmek için sinema tv dünyasının bu oyunlarını bu millete anlatmalıyız.Aile bakanlığını göreve davet ediyorum.Boşandıysan aç telefonu anlat ne paylaşıyorsun.
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
ASADFG: evlenenlerin ?i boşanıyo :D aynen aile temelini derinden sarstı bu haber :D
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
12:13   Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın, oyuncu James Franco ile asansörde görüntüleri ortaya çıktı
12:05   'Los Vivancos' coşkusu Bursa'yı sardı
11:38   Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun kapak açma videosu gülmekten kırdı geçirdi
10:56   Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in veda mesajları duygulandırdı
10:24   Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor
09:30   Tuğba Coşkun'dan eski eşi Mehmet Ali Erbil paylaşımı: Tanrı mucizesini ailemiz için yaşattı
08:27   Usta tiyatrocu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı