Boşanmak İstemeyen Koca Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara
'da bir kişi, boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürdü, baldızını yaraladı. Alınan bilgiye göre, Keçiören
ilçesinde yaşanan olayda, Rıza E. boşanmak isteyen eşinin Tarhanlar Caddesi'nde kaldığı baba evine gitti. Boşanmak istemeyen Rıza E. eşi M.E ile burada tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rıza E. yanında getirdiği tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; M.E., G.K. ve M.K'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan M.E ve M.K. hastanede hayatını kaybetti. M.K'nin tedavilesinin sürdüğü öğrenildi.
Zanlı Rıza E. Olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis
ekipleri kaçan saldırganı arama çalışmalarına başladı.
(İHA)
Ankara
09 Aralık 2018 Pazar 08:56