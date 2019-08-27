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Boşanmak isteyen eşini bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere mahkemeye dilekçe veren karısını bıçakla ağır yaraladı.

27.08.2019 15:34 Boşanmak isteyen eşini bıçakladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere mahkemeye dilekçe veren karısını bıçakla ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Hafize Kurban ile boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Kurban arasında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Kurban, yanındaki bıçakla eşi Hafize Kurban'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralanan genç kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı ise polislerce gözaltına alındı.
Hafize Kurban'ın bir süre önce boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu belirtildi. Çiftin 5 yıllık evli ve 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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