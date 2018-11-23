Boşanmak İsteyen Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

23 Kasım 2018 Cuma 15:39



23 Kasım 2018 Cuma 15:39

Boşanmak isteyen eşini öldüren koca tutuklandı Koca adliyeye jandarma üniforması giydirilerek getirildiHATAY - Hatay'da boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Dikbaş tutuklandı. Olay, dün gece Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da bir fabrikada işçi olarak çalışırken, 15 gün önce işi bırakıp evine dönen Çetin Dikbaş ile eşi Emine Dikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Dikbaş, evde bulunan pompalı tüfeği alıp, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi Emine Dikbaş'a ateş etti. Emine Dikbaş kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine Dikbaş'ın öldüğü belirlendi. Jandarma, evde bulunan Çetin Dikbaş'ı gözaltına aldı. İfadesi alınan Çetin Dikbaş jandarma üniforması giydirilerek adliyeye getirildi. Çetin Dikbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.