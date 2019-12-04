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Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

KAYSERİ'de boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldüren Mustafa Çay'ın (35) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

04.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:35Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

KAYSERİ'de boşanmak isteyen eşi Cevahir 'ı (30) otobüs durağında bıçaklayarak, öldüren Mustafa Çay'ın (35) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Mustafa Çay, eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.

Geçen 7 Ekim'de meydana gelen olayda Cevahir Çay, 10 yıllık eşi, oto lastik tamircisi Mustafa Çay hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, boşanmak isteyen eşini otobüs durağında beklerken yanına gidip, bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından tutuklanan Mustafa Çay'ın, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Mustafa Çay, savunmasında, 2008 yılında Cevahir Çay ile severek evlendiklerini anlatarak, "Mutlu olması için her şeyi yaptım. Kredi çektim, tatile götürdüm. Uzaklaştırma almıştım. Mesaj attım. 'Ben evden çıkınca gelirsin' dedi. Boşanmak için adliyeye gidecektik. Durakta buluştuk. Sırtında ve göğsünde ilişki izleri vardı. 'Beni aldattın mı?' diye sordum. 'Evet' dedi. 'Sevdiğim biri var' dedi. Ardından kendimi kaybettim ve 'bana bunu yapmayacaktın' diyerek bıçakladım. Üzerimde sürekli bıçak taşırırım, eğer gerçekten öldürmek isteseydim, aldattığı kişi ile birlikte öldürürdüm" diye konuştu.

Ölen Cevahir Çay'ın annesi S.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Savcı sanığın, 'eşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını isterken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Çay, Güncel

Kaynak: DHA

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