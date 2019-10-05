Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu

Nafiye Deniz 2005 yılında Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan Nafiye Deniz A., evlilik sırasında, 'Kimse kimsenin malından almayacak' sözleşmesi yaptı. İkili arasında 2008 yılında anlaşmazlıklar başladı. Nafiye Deniz A. ayrılmak için savcılığa başvuru yaptı, ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.

EŞİNİ ÖLDÜRTMEK İÇİN KÖYLÜSÜYLE ANLAŞTI

Almanya'da yaşayan Kadir A., eşini öldürmesi için köylüsü Soner D. ile anlaştı. Soner D. üç arkadaşını da olaya dahil etti ve dört şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katille anlaştı.

"BANA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRTECEKTİNİZ"

Kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca cinayetten vazgeçti. Müslüm K. "Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz" diyerek Soner D. ile tartıştı ve savcılığa giderek itirafçı oldu.

KİRALIK KATİL TUTUKLANDI

Müslüm K. tutuklanırken, cinayeti organize ettiği iddia edilen Soner D., ve H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Kadir A.'nın yakalanması için de çalışma başlatılacak.