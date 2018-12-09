Boşanmak İsteyen Eşinin Ailesine Kurşun Yağdırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da bir koca, boşanmak isteyen eşinin Keçiören'deki baba evine giderek dehşet saçtı. Alınan bilgiye göre, boşanmak istemeyen Rıza E. eşi M.E ile burada tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Rıza E. yanında getirdiği tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti.

BİNA SAKİNLERİ HEMEN POLİSE HABER VERDİ

Silah seslerini duyan bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı olarak yerde yatan zanlının eşi M.E, kayınvalidesi G.K. ve kız kardeşi M.K'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan Kayınvalide G.K. ile kız kardeş M.K'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Zanlı Rıza E. Olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı arama çalışmalarına başladı.

KAYINVALİDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Damadı tarafından tabancayla vurulan Muazzez K. kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ağır yaralanan Gülistan K'nin kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi