Boşanmak İsteyen Karısını Öldüren Kocaya Dava

Kaynak: AA

Evden ayrılan ve boşanmak isteyen eşini babasının evinin önünde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1994'te evlenen maktul Meral Topcu ve sanık Hakkı Topcu'nun 2 çocuğu olduğu, sanık uzun süredir çalışmadığı için evin geçimini maktulün sağladığı, bunun da tartışmalara neden olduğu anlatıldı.Meral Topcu'nun, çocuklarını alarak 3 yıl önce yaptığı gibi babasının evine sığındığı, araya giren aile bireylerinin de uzlaşma sağlayamadığı aktarılan iddianamede, maktulün boşanma davası açtığı kaydedildi.Sanık Hakkı Topcu'nun 17 Aralık 2018'de sabah saatlerinde araçla maktulün babasının evinin yakınlarına geldiği ifade edilen iddianamede, maktul evden çıktıktan 3-5 dakika sonra silah sesleri duyulduğu belirtildi.İddianamede, Meral Topcu'nun ailesinin silah seslerini duyduktan sonra camdan bakınca sanığın aracını, sanık ile maktulün yerde yattıklarını gördükleri aktarılarak, olayda Meral Topcu hayatını kaybederken, sanık Hakkı Topcu'nun, ateşli silah yaralanması nedeniyle çene kemiğinde ve beyin konuşma merkezinde hasar meydana geldiği anlatıldı.İddianamede yer verilen sanık Hakkı Topcu ifadesinde, 21 Eylül 2018'de eşini arabasıyla işe bıraktığını, sonra Ankara'da eğitimde olduğu sırada eşinin kendisine "Dönüşüm eve olmayacak, ben yokum." diye mesaj gönderdiğini, telefonlarına cevap vermediğini, iş çıkışlarında kendisinden kaçtığını, doğru dürüst muhatap bulamadığını, hızlı tren gibi kendisinden sürekli kaçtığını, olay günü dedesinden ve babasından kalan silah ile konuşmaya gittiğini ancak bir türlü ikna edemediğini, en son silahı kendisine sıktığını hatırladığını söyledi.Görüntü inceleme tutanağında, sanığın maktulü durdurmasından eylemini gerçekleştirmesi arasında 8 saniye bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, sanığın maktul ile konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçekçi olmadığı, önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.İddianamede, sanık Hakkı Topcu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.Topcu'nun yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.