15 Aralık 2018, 18:12
»»

Eşinin Kendisinden Boşanmak İstediğini Öğrenen Koca, Önce Karısını Sonra Kendini Vurdu

Nevşehir'de yaşayan İbrahim U., kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda U.'yu başından vurup intihar etti. İbrahim U. olay yerinde hayatını kaybederken Seda U. ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de bir şahıs, boşanmak isteyen karısını vurduktan sonra intihar etti.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak'ta oturan İbrahim U. kendisinden boşanmak isteyen eşi Seda U. ile tartıştı. Tartışmanın sonrasında İbrahim U. kendisine ait tabancayla eşini başından vurduktan sonra intihar etti.

KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ İSE YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibinin sevk edilmesinin ardından polis ekipleri Seda U.'yu yaralı bir şekilde bulurken İbrahim U.'nun cansız bedenine ulaştı. Yaralı kadın Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İbrahim U.'nun cesedi Nevşehir Belediyesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Nevşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:12



YORUMLAR (4)
KEMAL: the medicus.. vallahamı senin gözlerinden demek olaylar boyle görünüyor? kadınları bir hiç ugruna öldürme geleneginin chatle cep telefonuyla alakası yok bunlar icat edilmemişkende kadınlarımız öldürülüyordu? ama 2000 sene evel arap kulturuyle henuz yozlaşmamış olan türk toplumunda kadın figurleri bayraga işlenecek kadar kutsaldı.. bil istedim.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
  • ZIRTO : Yahu bu doğarken cehennemlik arabın peşinden giden yobazlara cevap vermeseniz olmaz
    Yayından Kaldır
    0 0
GARİP KUL: Neyin kafasını ve zihniyetini yaşıyoruz anlamak mümkün değil. Ne örflerimizde, ne adetlerimizde , ne dinimizde , ne vicdanen , ne ahlaken bunun hiçbir yerde yeri yok .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EGELİ 45: Insanlik nereye gidiyor ne bu siddet duskunlugu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
THE MEDİCUS: Türk toplumu cinnet geciriyor. Diziler, cep telefonlari, kadinlara özgürlük chat siteteleri sosyal medya . . insanlarimizi bu hale getirdi. ALLAH yar ve yardimcimiz olsun.
Yayından Kaldır
17 2
Cevap yaz