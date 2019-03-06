Boşanmak Üzere Olduğu Eşini ve Kayınvalidesini Takip Etti, Evin Girişinde Silahla Yaraladı

Kaynak: İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınvalidesini silah ve bıçakla yaraladı.Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İlknur D. (35) eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Erdoğdu mahallesi Orhan Çolak Sokak'ta bulunan Birlik Apartmanı'ndaki ailesinin yanına taşındı. Bir süredir ailesiyle yaşayan İlknur D. annesi Rabia K. (61) ile birlikte mahallede her hafta kurulan pazar yerine gitti. O esnada eşi ve kayınvalidesini takibe alan Abdulkadir D. (36) bir süre bu takibi sürdürerek eşi ve kayınvalidesinin eve girmesini bekledi. Apartmanın 2. katında yaşayan anne ve kızını kapının girişinde yakalanan Abdulkadir D. silah ve bıçakla eşi ve kayınvalidesini yaraladı. Apartman sakinlerinin silah sesini duyması üzerine olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu eşi ve kayınvalidesini yaralayan Abdulkadir D.'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON