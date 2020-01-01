Haberler » 3. Sayfa » Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler

Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs tutuklandı.

01.01.2020 01:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:16 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı
'nin ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, A.F.K., (47) bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi F.T. ile görüşmek üzere çalıştığı hastaneye geldi. Hastane önünde yanında bulunan silahla etrafa ateş açan şahıs, daha sonra içeri girmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde yaklaşık 3 yıldır F.T. ile ayrı yaşadıkları ve mal varlıklarının paylaşılması nedeni ile aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:42   Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri - Haberler
02:32   Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Haberler
02:24   Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Haberler
02:20   Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi - Haberler
02:09   Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 02:53:05