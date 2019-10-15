Boşanmaktan vazgeçiren oyun

6 Ekim'de Ankara'da 200. oyunlarını oynayan ikili, sahnede müthiş kimyalarıyla tiyatroseverleri kırıp geçiriyor.

Boşanmaya karar veren bir çiftin, kendileri için düzenlenen kutlama partisine katılmasının ardından sabah bir cesetle uyanmalarını ve bunun üzerine evliliklerini sorgulamalarını anlatan kara komedi türündeki oyunun ikinci kez 'dalya' demesinin ardından başrol oyuncuları Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu duygularını paylaştı.

Cündübeyoğlu, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını söylerken "Sürekli oyunumuzu yenilediğimiz ve gündemi takip ettiğimiz için, bir gelen tekrar geliyor. Oyunumuzda sosyal medyadan da bahsediyoruz. Ben hikayeyi ve instagram kullanmayı seviyorum. Bazı şeyleri kendime hatırlatmak adına da iyi oluyor. Günlük tutarmışım gibi. 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' ile boşanmaktan vazgeçirdiğimiz çiftler oldu" ifadelerini kullandı.

"TİYATRO SAHNESİNDE ERTESİ GÜN REYTİNG SONUÇLARINI BEKLEMİYORUZ"

Oyunun aynı zamanda yönetmeni de olan Hakan Yılmaz "Oyunla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İki üç kez izlemeye gelenler var. Yazım aşaması 7-8 ay sürdü. Yaş sınırımız yok, çocuklar da izleyebilir. Herkesin mutlu ayrılabileceği, kadın erkek ilişkilerini anlatan bir oyun. Emeğimizin karşılığı geliyor" dedi.

Ekranlarda süreleri uzayan dizilerde yer almaktansa, tiyatroyu tercih ettiğini belirten ve dijital dönüşümü desteklediğini söyleyen Yılmaz da "Kahkahalar oldukça, oyunumuz uzuyor. Son 3-4 yıldır tiyatro altın çağını yaşıyor. Yeni sahneler açıldı. Ödenekli tiyatrolar çoğaldı. Güzel oyunlar sahneye konuyor. Ben son zamanlarda diziyi tercih etmiyorum. 5 yıl ara vermiştim, sonra yeniden yaptım. 125 dakika dizi çekiliyor, bunun karşılığını ekranda alamadığın zaman her şey bitiyor. İnsanlar artık diziyi televizyonda izlemek zorunda değil, bu da reytingi etkiliyor. Tiyatro sahnesinde ertesi gün, reytingi beklemiyoruz. O anda tepkiyi alıyoruz. Dijital dönüşümü bu açıdan çok olumlu buluyorum. Gülse Birsel bile Türkiye'nin en iyi komedi yazarlarından olmasına rağmen 150 dakika yazmakta zorlanıyor. O da artık dijitalde yapıyor. Eminim çok daha iyi olacak, herkes anlatmak istediğini anlatacak" yorumunu yaptı.

Yılmaz, fenomenlik konusunda ise "Arada sosyal medya hoşumuza gidiyor. Ben sahne arkalarını da çekiyorum. Fakat artık fenomen olmak bizden geçmiş, menemen olduk. Çok da memnunuz" sözleriyle espri yaptı.

'Ölü'n Bizi Ayırana Dek';21 Ekim'de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde, 22 Ekim'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 25 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk KSM'de,29 Ekim'de İstanbul Torium Sahne'de, 30 Ekim'de Trump Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.