Boşanmalar 2018'de Yüzde 10.9 Arttı, Evlenenler Yüzde 2.9 Azaldı

Kaynak: DHA

– Evlenen çiftlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2.9 azalarak 569 bin 459'dan 553 bin 202'ye düşerken, aynı dönemde boşanan çift sayısı yüzde 10.9 artışla 128 bin 411'den 142 bin 448'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'de kaba evlenme hızı binde 6.8 olurken, kaba evlenme hızının en yüksek olduğu kent binde 8.55 ile Kilis oldu ve Kilis'i binde 8.29 ile Adıyaman ve binde 8.05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu kent ise binde 4.43 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi binde 4.91 ile Bayburt ve binde 5.13 ile Kastamonu izledi.Aynı dönemde kaba boşanma hızı binde 1.75 olarak hesaplandı. Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu kent, binde 2.79 ile İzmir oldu ve İzmir'i binde 2.77 ile Muğla ve binde 2.69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu kent ise binde 0.16 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 0.28 ile Şırnak ve binde 0.31 ile Siirt izledi.Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27.8, kadınlar için 24.8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı üç yaş olurken, ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4.5 yaş ile Kars oldu ve Kars'ı 4.4 yaş ile Ağrı ve 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2.3 yaş ile Kastamonu oldu. Kastamonu'yu 2.5 yaş ile Karabük ve 2.6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.Yabancı gelinlerin sayısı 2018'de 22 bin 743 olarak hesaplanırken, yabancı gelinler toplam gelinlerin yüzde 4.1'ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15.7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı ve yüzde 13.9 ile Azerbaycanlı gelinler ikinci sırada, yüzde 10.9 ile Alman gelinler de üçüncü sırada yer aldı.Yabancı damatların sayısı 2018 yılında 4 bin 119 olurken, yabancı damatlar toplam damatların yüzde 0.7'sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 34.1'inin Alman damatlar, yüzde 13.1'nin Suriyeli damatlar ve yüzde 7.8'inin Avusturyalı damatlar olduğu görüldü.Boşanmaların 2018 yılında yüzde 37.6'sı evliliğin ilk beş yılında, yüzde 20.4'ünün de evliliğin 6-10 yılı içinde olduğu belirtildi. (Tablo ve Grafik) - İstanbul