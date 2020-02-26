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Boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bilecik'te evlenmeler yüzde 1,1, boşanmalar ise yüzde 5,3 azaldı.

26.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:56Boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 'te evlenmeler yüzde 1,1, boşanmalar ise yüzde 5,3 azaldı. Bilecik'te boşanmaların üçte ikisi evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te 2019 yılında bin 257 evlenme, 358 boşanma gerçekleşti. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2019 yılında bin 257 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,68 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 378 iken 2019 yılında yüzde 5,3 azalarak 358 oldu.Kaba boşanma hızı binde 1,62 olarak gerçekleşti. Bilecik'te ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında erkekler için 28,1 kadınlar için 25,2 oldu.

Öte yandan Bilecik'te boşanmaların yüzde 32,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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