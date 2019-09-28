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BOSBİ altyapı çalışmalarına saha incelemesi

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ ) Müteşebbis Heyeti Olağan Toplantısı gerçekleştirildi ve saha incelemesi yapıldı.

28.09.2019 13:50BOSBİ altyapı çalışmalarına saha incelemesi

Toplantıya, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, BOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı H.İbrahim Gökçüoğlu, BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, BOSBİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, BOSBİ Müteşebbis Heyet üyeleri Tuncer Vardarcı, Cuma Kayar, Bilgin Türkay ve İlker Sönmez katıldı.

BOSBİ altyapı çalışmalarının sahada gezilip incelendiği toplantıda, katılımcılara bölge ile ilgili bilgiler verildi.

Saha gezisinden sonra BOSBİ tarafından, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve BOSBİ Müteşebbis Heyeti'ne destek ve katkılarından dolayı plaket verildi.


Mahmut Kaşıkçı, Hakan Koştu, Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

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