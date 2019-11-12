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Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges

Karin Gilges, Bosch'un Türkiye'deki ilk yatırımı olan ve 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'na Ticari Genel Müdür olarak atandı.

12.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:27Bosch Bursa Fabrikası'nın yeni Ticari Genel Müdürü Karin Gilges

Karin Gilges, 'un Türkiye'deki ilk yatırımı olan ve 1972 yılından bu yana dizel ve benzinli motorlar için enjektör üretimi gerçekleştirilen 'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'na Ticari Genel Müdür olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karin Gilges, yaklaşık 7.500 çalışana istihdam sağlayan fabrikada, lojistik, mali işler, insan kaynakları, iç iletişim, stratejik planlama, süreç geliştirme ve sistem analizi fonksiyonlarından sorumlu olacak.

Gilges kariyerine, 1995 yılında Almanya'da Bosch Rexroth'ta Satış ve Lojistik Yöneticisi olarak başladı. Ardından Lojistik Departmanı Müdürlüğü, Finans ve Fabrika Direktörlüğü, Kurum İçi Danışmanlık Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok önemli görev üstlendi.

Bosch'un Almanya ve Çin'deki üretim tesislerinde Ticari Genel Müdür olarak görev alan Gilges, Ağustos 2019 itibarıyla Bosch Türkiye'nin 'amiral gemisi' pozisyonundaki Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'nda Ticari Genel Müdür olarak göreve başladı. (Fotoğraflı)



Bosch, Bursa, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

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