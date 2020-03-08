Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ankaralı çocuklarla buluştu
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Ankaralı çocuklarla buluştu.
08.03.2020 09:06
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Ankaralı çocuklarla buluştu.
Bosch Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk oyunu 6-7 Mart'ta saat 11.00 ve 14.00'te, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi. Ankaralı çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.
Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.
"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve ailesiyle buluşacak.
Bosch Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk oyunu 6-7 Mart'ta saat 11.00 ve 14.00'te, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi. Ankaralı çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.
Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.
"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve ailesiyle buluşacak.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ankaralı çocuklarla buluştu
Etiketler : Sadri Alışık, Bosch, Güncel
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