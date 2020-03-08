Menü
Haberler ›› Güncel ››Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ankaralı çocuklarla buluştu - Güncel

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ankaralı çocuklarla buluştu

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Ankaralı çocuklarla buluştu.

08.03.2020 09:06
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ankaralı çocuklarla buluştu
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Ankaralı çocuklarla buluştu.

Bosch Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk oyunu 6-7 Mart'ta saat 11.00 ve 14.00'te, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi. Ankaralı çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.
Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.
"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve ailesiyle buluşacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Sadri Alışık, Bosch, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Güncel
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı Güncel
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış