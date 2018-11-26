Bosch ve Daimler çalışanları aynı ofis alanını paylaşıyor

Her iki şirketin çalışanları, yüksek derecede ve tam otonom sürüş sistemi için konseptleri ve algoritmaları birlikte geliştiriyor. Daimler, otomobile sürüş sistemini, gerekli geliştirme araçlarını, test tesislerini ve test filosu için araçları sağlıyor. Bosch ise sensörler, aktüatörler ve kontrol üniteleri gibi geliştirme çalışması sırasında belirtilen parçalardan sorumlu. Bosch ve Daimler, testler için kendi laboratuvarlarını ve test ekipmanlarını ve ayrıca Almanya'daki ilgili test konumlarını kullanıyorlar. Kaliforniya Motorlu Araçlar Dairesi'nden 2014 yılında Otonom Araç Test Etme İznini aldığından beri Mercedes-Benz, Sunnyvale/Kaliforniya bölgesinde otonom araçları test ediyor.Benzer bir onayı, Almanya'da Stuttgart bölgesi için de 2016 yılında aldı. Bosch ise, 2013 yılının başında Almanya'da ve ABD'de halka açık yollarda otonom sürüşü (SAE seviye 3) test eden dünyanın ilk otomotiv tedarikçisidir.

CARMEDYA.COM – Pilot şehir olarak seçilen San Jose'de otonom araç çağırma hizmeti 2019 yılının ikinci yarısında başlayacak. Uygulama üzerinden araç çağırma servisi, seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna otonom sürüş deneyimi sunacakBosch ve Daimler tarafından yüksek derecede ve tam otonom sürüş (SAE Seviye 4/5) sağlayan otonom araç çağırma projesi 2019'un ikinci yarısında pilot şehir olarak seçilen San Jose'de yapılacak. Firmalar, otonom Mercedes-Benz S-Class araçları ile, şehir merkezi ve batı San José arasında kalan San Carlos/Stevens Creek koridorunda seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna hizmet sunmayı planlıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde nüfusunun yüzde 40 artması beklenen metropol alanı, artan ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kalacak.San José Belediye Başkanı Sam Liccardo:"Pilot proje, otonom araçların geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını nasıl daha iyi karşılayabileceğini keşfetmek için bir fırsat." dedi.Daimler Sürüş Teknolojileri ve Otonom Sürüş Başkan Yardımcısı Dr. Michael Hafner:"Bu nedenle uzun yıllardan beri otonom sürüş için çaba harcıyoruz. Bu pilot çalışma ile tamamen otonom araçları, geleceğin mobilite servislerinin kullanıcılarına en iyi şekilde bağlayabilmek için değerli bilgiler elde edeceğiz." dedi.Bosch Otonom Sürüş İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Stephan Hönle:"Şehir içi ulaşımı yeniden ele almamız gerekiyor. Otonom sürüş, geleceğin şehir içi trafiğine dair resmi tamamlamamıza yardımcı olacak." dedi.Buradaki amaç, seçilmiş bir kullanıcı topluluğuna istedikleri alım noktasına otonom araç çağırıp, varmak istedikleri yere otonom olarak gitme fırsatını elde edecekleri dijital bir deneyim sağlamak. Bu deneyim, herhangi bir kaza yaşanmaması için sürüşü dışarıdan izleyen ve gerektiğinde araca müdahale eden bir emniyet sürücüsü tarafından takip edilecek.Otonom araçlar, şehir içi mobiliteyi daha çekici hale getiriyorŞehir içi ortamlarda yüksek derecede ve tam otonom sürüş üzerinde gerçekleştirdikleri ortak geliştirme çalışmaları ile Bosch ve Daimler şehirlerde trafik akışını iyileştirmeyi, yollarda emniyeti arttırmayı ve trafiğin gelecekteki hali için önemli bir yapı taşı sağlamayı hedefliyor. Sürüş emniyetinden taviz vermeden insanların araç içerisinde geçirdikleri zamanın en iyi şekilde kullanması ve sürücü ehliyeti olmayan insanlar için yeni mobilite fırsatları sunulması amaçlanıyor.The post Bosch ve Daimler'den San José'de yeni bir hizmet appeared first on Carmedya.