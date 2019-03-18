BOSİAD Futbol Turnuvası Başladı

Bursa futbolunun en prestijli turnuvalarından olan ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) organizasyonunda bu yıl 15.si düzenlenen futbol turnuvası başladı. 'Yolun centilmenlik, hedefin kupa olsun' sloganıyla düzenlenen futbol turnuvasında 34 takım 6 grupta mücadele edecek.

16 Mart 2019 Cumartesi günü Korteks ve ONS Makina takımlarının maçıyla başlayan turnuvanın açılışına; BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, geçmiş dönem başkanları Abdullah Bayrak ve İlker Oral, BOSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda futbolsever katıldı. Turnuvanın açılışı öncesi gerçekleştirilen balon futbolu, rodeo, tırmanma duvarı, canlı langırt oyunları da büyük ilgi gördü.

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasin Çağan, "Futbol turnuvamız artık hem bir gelenek hem de başarı örneği haline geldi ve bizim de en önemli sosyal faaliyetlerimizden biri oldu. Bizler de bu turnuva ile bölgemiz şirketlerini birbirlerine daha da yakınlaştırmak, çalışanların iç iletişimlerini güçlendirmek, yeni dostlukların, arkadaşlıkların kurulmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

'YOLUN CENTİLMENLİK HEDEFİN KUPA OLSUN'

Bölge çalışanları için gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerin önemine de vurgu yapan Çağan, "Bu organizasyonları çok değerli görüyoruz, çünkü 'mutlu çalışan, mutlu işyeri' demektir ve bu da sürdürülebilir başarıyı sağlar. 'Yolun centilmenlik, hedefin kupa olsun' sloganımıza uygun olarak sahada rekabet, dışarıda ise dostluğun en güzel örneklerini turnuvamızda göreceğimize yürekten inanıyorum. Tüm takımlarımızın turnuva boyunca birlik ve beraberlik ruhuna uygun hareket edeceklerini biliyor ve şimdiden hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.

4 Mayıs tarihinde final maçıyla son erecek turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupaları verilecek. Turnuvada ayrıca gol kralı, en iyi kaleci, en iyi futbolcu ve en centilmen takım dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

Kaynak: Bültenler