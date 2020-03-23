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Bosna'da okuyan Türk öğrencilerden "Evinde kal" mesajı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu zamana kadar 126 korona virüs vakası görülen Saray Bosna'da okuyan aralarında Türklerin de bulunduğu öğrenciler, salgınla mücadele eden ülkelere "evinde kal" mesajı verdi.

23.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:57
Bosna'da okuyan Türk öğrencilerden
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu zamana kadar 126 korona virüs vakası görülen Saray Bosna'da okuyan aralarında Türklerin de bulunduğu öğrenciler, salgınla mücadele eden ülkelere "evinde kal" mesajı verdi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler arttırılırken, vatandaşlara "evde kal" uyarılarına devam ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu zamana kadar 126 vaka görülen Saray Bosna'da 1 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken, güvenlik güçleri evden çıkılmaması ve 14 gün kuralına uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uluslararası Saray Bosna Üniversitesinde öğrenim gören aralarında Türklerin de bulunduğu 50'den fazla öğrenci ise, korona virüs konusunda sorumluluk bilincini yaymak amacıyla bir video çekerek yayınladı. Videoda İngilizce olarak 'Stay home' diyen öğrenciler, "evinde kal, moralini yüksek tut ve üretken ol" diyerek başta Türkiye olmak üzere tüm korona virüs salgınıyla mücadele eden ülkelere destek mesajı verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Saraybosna, Güncel

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