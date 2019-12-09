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Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edilecek

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni öncesi İsveç'te protesto edilecek.

09.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:52Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar İsveç'te protesto edilecek
Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel ödül töreni öncesi 'te protesto edilecek.
Bosna Hersek'teki savaşta yakınlarını kaybeden çok sayıda insan, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül töreni öncesinde, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine bir kez daha tepki gösterecek.
Çok sayıda ünlü ismin de katılması beklenen protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic, protestoya bine yakın katılım beklediklerini ifade ederek, "İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz ama ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız. Adaletin ve hakikatin yanında olmalıyız." dedi.
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de İsveç'e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın Bosna'daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurgulayarak, Nobel ödülünün soykırım inkarcısı Handke'ye verilmesinin kurban yakınlarını derinden yaraladığını ifade etti.
Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova'da yaşayan kurban yakınları da Nobel ödülünün Handke'ye verilmesine tepki göstermiş, başkent Priştine'de protesto düzenlenmişti.
Handke'nin Milosevic hayranlığı
Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılaması devam ederken cezaevinde hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.
'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına da asla inanmadığını belirtmişti.
Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.

Saraybosna, İsveç, Güncel

Kaynak: AA

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