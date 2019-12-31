Haberler » Dünya » Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı - Haberler

Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı

Bosna Hersek Savaş Suçları Savcılığı, eski Sırp general Milomir Savciç’i Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Müslüman sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı.

31.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:35 Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı
Bosna Hersek Savaş Suçları Savcılığı, eski Sırp general Milomir Savciç'i Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla Müslüman sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Katliamına katılmakla suçladı.

Savciç'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladiç'e soykırımda yardım ettiğini belirten savcılık, o dönemde Bosnalı Sırp Ordusu komutanı olan Milomir Savciç'i, Srebrenitsa'nın Doğu bölgesinde, Birleşmiş Milletler (BM) koruması altındaki Müslüman Boşnak erkek ve gençleri yakalayıp öldürmekle suçluyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Srebrenitsa, Saraybosna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:18:17