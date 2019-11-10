Haberler » Güncel » Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret - Haber

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

10.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:48Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret
Bosna Hersek'in Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Ziyarette Sadoviç'e; Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Behiye Çark, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı, Kromel Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çalışkan ve Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu da eşlik etti. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu gücünü gün geçtikçe daha da arttırdığını belirten Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Bosna Hersek olarak Türkiye ile olan dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'ın birçok yönden Bosna Hersek'i ve Balkanları bünyesinde yaşattığını belirterek, "Beşköprü'den Mostar'a tesis ettiğimiz kardeşlik köprüsünü pekiştirmek ve bu birlikteliği gelecek kuşaklara aktarmak için atılacak her türlü adımda biz varız. Yapmamız gereken bir olmak, birlikte hareket etmek. Çünkü Balkanlar Türkiye olmadan, Türkiye de Balkanlar olmadan nefes alamaz. Biz bir bütünüz" dedi.

Büyükelçi Bakir Sadoviç, Başkan Alemdar'ı ziyaretinin ardından beraberindeki misafirlerle birlikte Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği'ne geçti. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Saraybosna, Serdivan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı
15:07 Atatürk, Aydın'da anıldı
15:07 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
15:06 Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi
15:06 Batman atatürk, batman'da anıldı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
14:28 Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:09:22