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Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar oldu

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 18. haftasında Zeljeznicar, rakibi Saraybosna'yı 3-1 mağlup etti.

30.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:22Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar oldu
Bosna Hersek 1. Ligi'nin (Premijer Liga) 18. haftasında Zeljeznicar, rakibi 'yı 3-1 mağlup etti.

Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan maçta, iki başkent temsilcisi takım, lig tarihinde 120. kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi takım Saraybosna, Mersudin Ahmetovic'in golüyle öne geçse de konuk takım Zeljeznicar 30. dakikada Semir Stilic'in serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.

İkinci devreye hareketli başlayan Zeljeznicar, henüz 46. dakikada Sulejman Krpic'in golüyle 2-1 öne geçti.
Stilic'in 70. dakikada attığı penaltı golüyle farkı üçe çıkaran Zeljeznicar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran Zeljeznicar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Saraybosna, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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