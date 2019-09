Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, 16-18 Ekim'de Saraybosna 'da gerçekleştirilecek 23. International Business Forum'a ilişkin, "Bosna'ya, MÜSİAD olarak son 8 ayda 7 iş gezisi yaptık. Bu gezilerde çok farklı sektörlerden iş adamlarıyla tanıştık, sektörel incelemer yaptık. 6 sektörde MÜSİAD üyelerinin yatırım yapma potansiyellerini gördük. Dolayısıyla Bosna Hersek'e yatırım yapmaya gidiyoruz." dedi.23. International Business Forum, Bosna Hersek'in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkati çekebilmek amacıyla IBF'nin organizasyonuyla 16-18 Ekim'de Saraybosna'da gerçekleştirilecek.Etkinliğe başta Türkiye, Avrupa, ABD, Kanada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Bosna-Hersek'ten olmak üzere bini aşkın iş insanının katılması bekleniyor.Foruma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı ve IBF Genel Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD'ın dünyanın önde gelen iş insanları organizasyonu olduğuna işaret ederek, 11 bini aşan üyesiyle derneğin, dünyanın 223 noktasında merkez ve irtibat noktaları bulunduğunu, 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağladığını anlattı.IBF'nin 1995 yılında 25 farklı ülkeden 42 iş insanının bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu anımsatan Yarar, "IBF, her yıl dünyanın bir yerinde, uluslararası arenada iktisadi önemli konuları gündeme getiren faaliyetlerde bulunuyor. 2 yılda bir MÜSİAD Expo kapsamında forumumuzu İstanbul'da yapıyoruz. 23. IBF'yi de Saraybosna'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Yarar, Bosna Hersek'in fiziki güzelliklerinin yanında ekonomi açısından da çok önemli yönlerinin olduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'e, Türkiye açısından Avrupa'ya en yakın kapımız diyoruz. Bosna'ya, MÜSİAD olarak son 8 ayda 7 iş gezisi yaptık. Bu gezilerde çok değişik sektörlerden iş adamlarıyla tanıştık, sektörel incelemer yaptık. 6 sektörde MÜSİAD üyelerinin yatırım yapma potansiyellerini gördük. Dolayısıyla Bosna Hersek'e yatırım yapmaya gidiyoruz." diye konuştu."Bosna Hersek'e yatırımda 1. sıraya yükselmemiz gerekiyor"Erol Yarar, Türkiye açısından Bosna Hersek'in stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Bosna Hersek siyasi ilişkilerinin tarih boyunca olumlu seyrettiğini söyledi.Türkiye'nin, Bosna Hersek'e dış yatırımında 11. sırada yer almasının üzücü olduğunu ifade eden Yarar, "İktisadi gelişmede bütün potansiyelleri kullanmak istiyoruz. Bosna'ya karşı sevgimizi ekonomiye dönüştüreceğiz. 11. sıradan 1. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Bu da iş insanlarımız ve hükümetimizin gayretleriyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.Yarar, MÜSİAD olarak Bosna Hersek'i sektörel açıdan incelediklerini ve 6 sektörde yatırım fırsatı gördüklerini aktararak, şöyle konuştu:"Gıda ve hayvancılık sektörü, Bosna Hersek'in yatırım potansiyelinde en önemlilerden. Beyaz etin, sene başından Bosna Hersek'ten Avrupa Birliği'ne ihracatı serbest bırakıldı. Dolayısıyla Avrupa pazarına erişimde Bosna Hersek önemli bir potansiyel. Keza balık ürünleri açısından da öyle. 2 sene içerisinde kırmızı et de serbest bırakılacak. Bosna Hersek-Türkiye yıllık 13 bin ton et ticaret konusunda serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bosna Hersek doğa ürünleriyle ve tarım ürünleriyle çok değerli bir ülke. Bu potansiyeli Türk sanayicileri değerlendirebilirler. Bu sebeple gıda, tarım ve hayvancılığı bir numaraya yazıyoruz."Bosna Hersek'te her yıl 7 milyon metreküple Avrupa'nın en kaliteli ağaçlarının yetiştiğini bildiren Yarar, Almanların ve Avusturyalıların mobilya sektöründe yatırım yaptıklarını ancak herhangi bir Türk şirketinin ciddi bir yatırımının olmamasının düşündürücü olduğunu kaydetti.Bosna Hersek'in turizimdeki potansiyeline işaret eden Yarar, "Bosna Hersek otellerinde geceleme sayısı 1 milyonu aştı. Arap ve Türk turistlerin çok rağbet ettiği bir ülke. Kış turizmi de var, olimpik bir şehir Saraybosna, dolayıysa Türkiye'nin turizim potansiyelini Bosna'ya götürmemiz lazım." dedi."Bosna Hersek, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı"IBF Genel Başkanı Erol Yarar, ülkenin inşaat, sağlık sektörü ve metal ürünlerinde ayrıcalıklı yapısının Türk iş insanları için dikkati çeki olduğunu belirterek, IBF kapsamında Bosna Hersek'te faaliyet gösteren ve yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan firma ve fabrikalara ziyaretler gerçekleştirileceklerini söyledi"Bosna Hersek'ten yola çıkan bir tır, 10 saat içerisinde Avrupa Birliği'nin sınırlarını geçmiş oluyor. 10-12 saat sonra Berlin'e, Paris'e ulaşabiliyor. Bosna'nın, 24 saat içerisinde Avrupa pazarına ulaşabilecek bir lojistik lokasyonu var. Dolayısıyla burası başlıbaşına lojistik üs olarak düşünebileceğimiz bir ülke." diye konuşan Yarar, Bosna Hersek'in, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğuna işaret etti.Yarar, yatırım ortamının iyileştirilmesinin sermayeye erişimi kolaylaştırmayla mümkün olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:"Sermayenin maliyetini düşürücü tedbirlerin alınması, Türkiye'deki yatırım potansiyelinin gerçekleştirilmesi açısından çok elzem. Türkiye'deki bankaların bir çoğu yabancı kökenli olduğu için bunların iradeleri Türkiye içinde de değildir. Dolayısıyla, Türkiye'deki sermaye yapısının da güçlendirilmesi lazım, yani sermayenin bu memleketteki yatırımları öncelleyen bir yapısal değişime ihtiyaç var. Onun için devlet bankaları öncülük yapmasını takdire şayan buluyoruz. Paranın maliyetini düşürücü tedbirler alıyorlar. Finans kurumlarımızın da acilen kamu bankalarını izlemesini bekliyoruz, bir kısmı tedbirler alıyorlar ama daha hızlı olması lazım."Yarar, Türkiye'nin çok büyük bir ihracat potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da potansiyelimizi tam gerçekleştirdiğimizi söyleyemeyiz. Almaya'da 3 milyon Türk ve çok güçlü iş adamları topluluğumuz var. Biz Müsiad olarak Avrupa'yı hala ihracatta önceliğimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.