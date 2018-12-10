Bosna Hersek Heyeti Lapseki'de

Bosna Hersek
'ten gelen heyet, Lapseki
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
'ı ziyaret eden heyet, Belediye Ek Hizmet Binasında ağırlandı.
Yılmaz, Lapseki'nin kardeş belediyesi olan Bosna Hersek Jablanica Belediye Başkanı Salem
Dedic, Jablanica Belediye Meclis Başkanı Mate Mijic, Belediye Meclis Üyesi Emir Muratovic, Yatırım ve Finans Sorumlusu Yardımcısı Amela Murat Ovic, Mostar Meclisi Milletvekilleri Ajdin Teletovic, Edin Music'e ilçenin genel konumu hakkında bilgi verdi.
Kardeş ve dost ülke Bosna Hersek heyetini ilçede misafir etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizler Bosna Hersek'i seviyoruz. Daha önceki dönemlerde Bosna Hersek'i defalarca ziyaret ettik. Jablanica'yı da ziyaret ettik. Kendi aramamızda bir proje uygulamak istedik. Fakat şu ana kadar bir gelişme olmadı. İnşallah bundan sonraki dönemde proje ve projeleri yaparız." dedi.
Yılmaz, ilçenin toplam nüfusunun 27 bin olduğunu belirterek, "Geçimini tarımla sağlayan, ürettiği şeftali ve kirazı dünya gelenine ihraç eden bir ilçe. Boğaz kenarında şirin bir ilçemiz. 2017 yılından itibaren 1915 Çanakkale Köprüsü
'nden dolayı adı dünya genelinde çok bahsedilen ve duyuran bir ilçeyiz. İlçemizde sizleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Daha sonra Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'i ziyaret eden heyet, ardından Yılmaz ile 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat alanını gezdi. İnşaat alanındaki yetkililer heyete, köprü hakkında bilgi verdi.
Salem,Eyüp Yılmaz,Lapseki,Bosna - Hersek
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:53