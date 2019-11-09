Haberler » Güncel » Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, öğrencilerle buluştu - Haber

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, öğrencilerle buluştu

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Sakarya'da öğrencilerle bir araya geldi.

09.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:36Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç, öğrencilerle buluştu
Bosna Hersek'in Büyükelçisi Bakir Sadoviç, 'da öğrencilerle bir araya geldi.
Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Sadoviç, burada Boşnakça dil kursuna katılan öğrencilerin dersine katıldı, sohbet etti.
Sadoviç, yaptığı açıklamada, Sakarya'da Boşnakça dili, kültürü ve Bosna Hersek kimliğinin korunduğu için mutlu olduklarını söyledi.
Boşnak kimliğin korunması, dilinin konuşulması ve kültürünün yaşanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Sadoviç, "Türkiye ile Bosna Hersek arasında köprüye ihtiyacımız var. Bu köprüyü her iki dili bilen insanlar oluşturacak. Böyle kurslar, okullar bu atmosferi oluşturuyor. Herhangi bir destek gerekiyorsa destek vermeye hazırız." dedi.
Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı da 5 yıldan beri gençlerin Boşnakça öğrenmesi için Halk Eğitim Merkeziyle hareket ederek kurs açtıklarını ifade ederek, "Diğer kurslarımız da devam ediyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a derneğimize yer tahsisinden dolayı da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saraybosna, Serdivan, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:35 Başkan Demirtaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
13:35 Çat Belediyesi'nde yoğun katılım
13:40 Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor
13:40 Tarihi Kentler Birliği'nden Urla'ya ödül
13:40 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
13:03 Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:41:47