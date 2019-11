Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi: "Türkiye her sene daha güçlü oluyor"

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, "Biz Türkiye 'yi, Türkiye de bizi seviyor. Bunların hepsi kültür, tarih ve din bağlantılarıdır. Gelecekte bu bağlantılarımızı daha da güçlendirebileceğimizi sanıyoruz çünkü Türkiye her sene daha güçlü oluyor." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya 'ya gelen Sadoviç, Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) makine üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti.Fabrika sahibi İsmet Çalışkan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sadoviç, Ar-Ge birimini gezdi.Adapazarı ilçesindeki Bosna Şehitler Anıtı'nı da ziyaret eden Sadoviç, daha sonra gittiği Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür ve Dayanışma Derneğinde ikram edilen börekten yedi.Büyükelçi Sadoviç, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e ziyarette bulundu.Sakarya'nın güzel bir şehir olduğunu dile getiren Sadoviç, Türkiye'ye kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.Vali Nayir, Sadoviç'i Sakarya'da görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Tarih, kültür ve inanç olarak çok büyük yakınlığımız var. Türkiye ve Bosna Hersek, birbirini çok iyi anlayan ve destek olan iki büyük ülke. Balkanlar'daki yeni oluşumda ülkeniz kurulurken, ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Devlet büyüklerimiz arasındaki dostluk, samimiyet de kıskanılacak ölçüde. Dünyaya, bütün ülkelere örnek olabilecek bir yakınlaşmayı örnek olarak yaşıyoruz." şeklinde konuştu."Biz Türkiye'yi, Türkiye de bizi seviyor"Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi de makamında ziyaret eden Sadoviç, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.Türkiye ile güzel bir dostluğa sahip olduklarını söyleyen Sadoviç, Boşnakların Çanakkale Savaşı'nda Türkiye'ye geldiğini, Türklerin de Bosna Savaşı'nda kendi ülkelerine geldiğini aktardı.Bosna Hersek'te çok fazla Türk'ün yaşadığına dikkati çeken Sadoviç, "Biz Türkiye'yi, Türkiye de bizi seviyor. Bunların hepsi kültür, tarih ve din bağlantılarıdır. Gelecekte bu bağlantılarımızı daha da güçlendirebileceğimizi sanıyoruz çünkü Türkiye her sene daha güçlü oluyor, ekonomik büyüme oranı da yükseliyor. Bir tane adam ne kadar güçlü olursa onun düşmanları da güçlü olmaya çalışıyor." diye konuştu.Türkiye'ye ilk defa 1995'te rahmetli Aliya İzzetbegoviç ile geldiğini anımsatan Sadoviç, "O zamanlar Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller görev yapıyordu. O zamanlar Türkiye bugünkü halinde değildi. Sizin iyi şoförlere ihtiyacınız vardı. Tüm bu virajları geçebilmeniz için öyle insanlara ihtiyacınız var. Hem sizin hem de Bosna Hersek'in iyiliği için Allah'a dua ediyorum." ifadelerini kullandı.Yüce de Bosna Hersek'i kendileri gibi gördüklerini belirterek, "Bosnalı demek, Türkiye demek, Türkiye demek Bosnalı demek. Sınırlarımız, yönetimlerimiz farklı olsa da kökümüzün, ruhumuzun, bakışımızın aynı olduğuna inanıyoruz. Bizim şoförümüz var, ralliden de öte dünya şampiyonu bir şoför. O şoförün arkasında yoğun şekilde devam ediyoruz. Malum şoförümüz de Recep Tayyip Erdoğan." şeklinde konuştu.Ziyaret sonunda Yüce, Sadoviç'e kenti temsil eden tarihi çark maketi ve kabak tatlısı hediye etti.