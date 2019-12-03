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Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:08Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, AA'nın
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Kavazovic, "" kategorisinde Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.
"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.
Kavazovic, özellikle haber ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

Bosna - Hersek, Muhammed Said, İslam Birliği, Suriye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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