Menü
Haberler ›› Spor ››Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı - Spor

Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı

Bosna Hersek ekibi Tuzla City, Ekim ayında takımın başına getirdiği Elvir Balic ile yollarını ayırdı.

09.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:15
Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından Tuzla City, teknik direktör Elvir Balic ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Balic ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"TAKIMA TAZE KAN VE YENİ BİR ENERJİ GEREKLİ"

Balic, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı. Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna 'nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

ÜLKEMİZDE KARABÜKSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Bosna Hersek A Milli Takımı'nın formasını 38 kez giyen Balic, Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya'da da Real Madrid ile Rayo Vallecano'da oynamıştı. Teknik direktör Safet Susic'in Bosna Hersek A Milli Takımı'nda yardımcılığını da yapan Balic, bir dönem Kardemir Karabükspor'u da çalıştırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Saraybosna, Futbol, Tuzla, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı Spor
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Spor
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi