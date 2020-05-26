Bosna Hersek'te Barış Yürüyüşü Kovid-19 nedeniyle sınırlı katılımla düzenlenecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bu yıl sınırlı katılımla düzenlenecek.

26.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:28
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bu yıl sınırlı katılımla düzenlenecek.
Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te işgal edilmesiyle başlayan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı güzergahta yapılan üç günlük yürüyüşün salgın nedeniyle 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirileceği açıklandı.
Barış Yürüyüşü Alt Komite Başkanı Munir Habibovic, bu yılki yürüyüşe sembolik az bir katılım olacağını ifade ederek, "Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymak durumundayız. Katılımcıların isimlerini 1 Temmuz'a kadar sosyal medya hesabımız üzerinden açıklayacağız." dedi.
Habibovic, Srebrenitsa soykırımının kurbanların anmak ve yaşananları unutturmamak adına her yıl 9-11 Temmuz'da düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı Barış Yürüyüşü'nde önceliğin orman yolundan sağ kurtulanlara verileceğini sözlerine ekledi.
Bu arada, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehri yakınlarında bulunan Blagay Tekkesi'nde 30 Mayıs'ta yapılması planlanan geleneksel Mevlit ve Zikir Günleri etkinliği de salgın nedeniyle iptal edildi.
Mostar İslam Meclisinden yapılan açıklamada, geleneğin devam ettirilmesi adına 29 Mayıs günü akşam namazından sonra sınırlı katılımla kısa bir program düzenleneceği aktarıldı. Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü Kovid-19 nedeniyle sınırlı katılımla düzenlenecek

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna - Hersek, Srebrenitsa, Güncel, Haber

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