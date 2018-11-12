Bosna Hersek'te Bosnic Dönemi

Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın başantrenörlüğü görevine Vedran Bosnic getirildi.
Bosna Hersek Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Vedran Bosnic'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğü görevine getirilmesi kararı aldı." denildi.
Açıklamada, 30 Kasım'da Bulgaristan
ile deplasmanda oynanacak 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri karşılaşmasında, Bosnic'in takımın başındaki ilk maçına çıkacağı belirtildi.
Bosnic ise Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek benim can damarım. Büyük onur, gurur ve sorumluluk." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna
'da doğan 42 yaşındaki Bosnic, İsviçre
takımlarından Lions de Geneve'yi de çalıştırıyor. Daha önce İsveç
takımlarından Sodertalje Kings ile 4 kez lig şampiyonluğu kazanan Bosnic, bir dönem İsveç Milli Takımı'nda görev yapmıştı.
Bosna Hersek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı son olarak tecrübeli Sırp başantrenör Dusko Vujosevic
çalıştırıyordu.
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12 Kasım 2018 Pazartesi 17:07