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Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Görevlerini kötüye kullandıkları ve organize suç işledikleri iddiasıyla Bosna Hersekli çok sayıda futbol hakemi gözaltına alındı.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla yürütülen ve "VAR" adı verilen operasyonda, görevlerini kötüye kullandıkları, organize suça karıştıkları, para ve hediyeler karşılığında bir tarafın lehine maçın skoruna etki ettikleri iddiasıyla profesyonel hakem ve gözlemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

2. LİG'DE GÖREV ALAN BAZI HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında farklı şehirlerdeki birçok adreste aramalar gerçekleştirildiği aktarılırken, gözaltıların 2019 yılı içinde Bosna Hersek İkinci Ligi'nde görev almış bazı hakem ve gözlemcilere yönelik olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun desteklendiği ifade edildi.

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Bosna - Hersek, Spor

HABER YORUMLARI (5)
NİHAT:alipalabıyık fenev maçlarını açın hepsi şaibeli ne hikmetse palabıyık el üstünde tütülüyor
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YAPMA YAV!!!:YA VARDIRDA SAHAYA YANSIMAMIŞTIR YADA KUMPAS OLDUĞUNDAN YOK SAYILMIŞTIR.
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BAY B:türkiyedede yapsınalr operasyon emin olun hakem kalmaz.
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ŞİKEBAHÇE:Aynı Türkiye. 2011 de bizimkiler sıçtı, siz adaletli olun bari. burada minareyi çaldılar, şimdidem devlet millet el elele kılıf uyduruyorlar. Aman Türkiyeye benzemeyin.
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HARUN:DEMEKİ ONLARINDA NİHATLARI PALABIYIKLARI VAR
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