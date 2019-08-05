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Bosna Hersek'te "Divan Şiiri" sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bosna Hersek'te Divan Şiiri İzleri" konulu sergi açıldı.

05.08.2019 22:55 Bosna Hersek'te
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bosna Hersek'te Divan Şiiri İzleri" konulu sergi açıldı.
Başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında, Bosna Hersek'te, tarih boyunca iz bırakmış divan şiirlerinden oluşan 70 eser edebiyatseverlerle buluştu.
Serginin organizatörlerinden Bosnalı akademisyen Dzemaludin Latic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki divan şiirlerinin çoğunun Mehmed Mejlija Guranija tarafından kaleme alındığını ifade ederek, "Sergi kapsamında, dünyanın en tanınmış şairi, ilahi ve kaside yazarı Yunus Emre'yi de anıyoruz." dedi.
Yunus Emre'nin eserlerinin Bosna Hersek'te ilk defa Adem Karadjozovic tarafından Boşnakça diline çevrildiğini anımsatan Latic, "Divan şairlerinin hepsi Konya'nın kaynağından beslenir. Allah ve peygamber sevgisini anlatan en derin şiirler Konya'da can bulmuştur." ifadesini kullandı.
Serginin açılışına Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da katıldı.
Divan şiirlerinin en özel örneklerinin edebiyatseverlerle buluştuğu sergi, 15 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bosna - Hersek, Saraybosna, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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