05.07.2019 20:33
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Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri" düzenlendi - SANSKİ

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından, Osmanlı askerlerinin cuma namazı kıldığı Donji Kamengrad kasabasında düzenlenen programa, Bosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
Şenliklere süslenmiş at arabalarıyla gelen ve ellerinde Bosna Hersek ile Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan katılımcılar, geleneksel giysileri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, Musalla'da kılınan cuma namazıyla sona erdi.
Şenliklerin organizatörü Mirza Zeric, etkinliğin Boşnak halkının İslam ile ilk temasının sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak "1463'te hakimiyeti altına girdiğimiz Osmanlı Devleti, bu topraklarda barış, güven ve gelecek vadediyordu. Sanski Mostlu Müslümanlar, yaklaşık 600 yıldır fethi kutluyor." dedi.
Etkinliğe katılan Gorazde Müftüsü Remzija Pitic de fetih şenlikleri geleneğine sahip çıkılması gerektiğini aktararak "Daha güzel bir şekilde teşkilatlanmış toplumların bizim gibi neredeyse altı asırdır devam eden gelenekleri olsa bununla gurur duyarlardı." diye konuştu.
Una-Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ise asırlar önce Fatih Sultan Mehmed'in askerleriyle birlikte cuma namazı kıldığı bu yerde toplanmanın gurur verici olduğunu söyledi.
1-5 Temmuz'da düzenlenen Fetih Şenlikleri kapsamında önceki gün ilahi konseri, dün de Türkiye, İran ve Bosna Hersek'ten hafızların katılımıyla Kur'an Gecesi düzenlendi. Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi - SANSKİ
Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet, Bosna - Hersek, Güncel

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