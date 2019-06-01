01.06.2019 15:08
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Bosna Hersek'te göçmen kampında yangın: 29 yaralı

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in Velika Kladusa kentindeki bir göçmen kampında yangın çıktı. 29 kişi yaralandı

Bosna Hersek'in Velika Kladusa kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangın sonucu 29 kişi yaralandı. Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ale Siljdedic, yaklaşık 500 göçmenin kaldığı Miral Kampı'ndaki yangında yaralananların Velika Kladusa ve Bihac'da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Bu sabah başlayan yangına itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahalede bulundu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için açılan soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: Euronews.com
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